“الرعيض”: 100 نائب سيحضرون جلسة سرت

أكد عضو المجلس، محمد الرعيض، أن مائة نائب من المقرّر أن يحضروا جلسة مجلس النواب، المقرّر عقدها في مدينة سرت، في الثامن من مارس الجاري؛ لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”؛ أكد “الرعيض” على أن الطريق إلى سرت ستُفتح، وربما سيتوجّه الأعضاء برًا؛ لعقد جلسة خاصة فقط لمنح الثقة أو عدم منحها.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حديثه، أن الحكومة ستكون حكومةً موسعةً حتى تُرضي أكبر عدد من المدن، وشرائح المجتمع، والمكوّنات، والمرأة، والشباب، والكتل السياسية.

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