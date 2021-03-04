رياح نشطة السرعة على غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الرياح نشطة السرعة اليوم الخميس على أغلب مناطق غرب ليبيا، لافتًا إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على المنطقة الممتدة من رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة، وجبل نفوسة.

وذكرت الأرصاد، أن الطقس في تلك المنطقة قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول يوم السبت إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة .

أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (17- 23) مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد ثم تنخفض يوم السبت على أغلب المناطق .

والطقس في الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات إلى مرادة، السماء قليلة السحب والرياح، شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

أمّا درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (15-20) مئوية وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الجفرة، سبها، غـات، غدامس، والحمادة، الطقس غائم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على (غدامس والحمادة).

أمّا الرياح، جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال على أغلب المناطق تتحول يوم السبت إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (22- 28) مئوية وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق.

والأحوال الجوية في الكفرة، السرير وتازربو، فسيكون الطقس مشمسا إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، فستتراوح ما بين (21- 23) مئوية وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق .