أحوال الطقس اليوم: رياح نشطة غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يستمر نشاط الرياح اليوم الخميس على غالبية مناطق غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 15 و28 درجة مئوية.

رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق لتثير الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

الطقس غائم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على غدامس والحمادة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للرمال على غالبية المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

الطقس مشمس، تظهر به بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا