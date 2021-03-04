أبوبكر بعيرة: يجب إعطاء الثقة للحكومة في 8 مارس حتى لو لم يتوفر النصاب

أكد قال عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، أن الخاسرين في ملتقى الحوار السياسي بجنيف يعرقلون عملية منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال «بعيرة»، في مداخلة تلفزيونية، على قناة العربية الحدث، رصدتها «الساعة24»، الحقيقة أن “المشهد السياسي الليبي مُبرك ومرتبك في نفس الوقت، فهناك عقبات كثير توضع في طريق تشكيل الحكومة الجديدة خاصة من بعض القوائم التي خسرت في انتخابات جنيف خلال الأيام الماضية، حيث تحاول قدر الإمكان عرقلة مسيرة الحكومة الجديدة.

وأضاف، أن تلك العراقيل تأتي؛ “مرة بسبب الأسماء، ومرة بسبب مكان الاجتماع، وكل مرة بعذر من الأعذار”، موجهًا النصيحة لأعضاء البرلمان؛ ” حاولوا أن تعطوا الثقة لهذه الحكومة، لأن خروجها لممارسة أعمالها الطبيعية يخرجنا من النفق المظلم الذي ظللنا فيه لمدة سنوات عديدة”.

وأردف «بعيرة»، أنه “على الأطراف السياسية الليبية الاخرى أن تراعي مصلحة الوطن والمواطن وأن تبتعد عن وضع العصي في الدواليب كما يقال، والبحث عن أسباب واهية كما حدث مؤخرًا في الحديث عن موضوع الرشى أثناء اجتماعات تونس الأخيرة، حيث ظهرت أصوات تطالب بتأجيل البت في أمر الحكومة حتى يتبين أمر هذه الرشى”.

وتابع؛ ” أن هذا المطلب واضح الغرض منه هو عرقلة عمل الحكومة الجديدة”، معقبًا على فرضية أنه في حال ثبوت تلك الرشى قد تفشل تلك العملية السياسية برمتها، قائلاً: إن “هذا الأمر متوقف على حجم هذه الرشى ومن الأشخاص الذين تطالهم، ولكن على أي حال هناك مدة طويلة مرت على اجتماعات تونس ثم اجتماعات جنيف، فلو كانت النوايا حسنة لتم تفسير هذا الأمر على أنه حدث ولم تترتب عليه آثار سلبية”.

وأوضح «بعيرة»، معقبًا على تساؤل حول لماذا يقوم أي طرف بدفع مبالغ تصل إلى 50 مليون دولار لفترة مؤقتة قد لا تكون أكثر من 10 أشهر، إلا إذا كانت ستكون أكثر من تلك المدة، قائلًا: ” أضع ذلك الكلام في موضع التسريبات الإعلامية أكثر منه على أرض الواقع”، مستطردًا أن “الحكومة يجب أن تسير إلى الأمام، وعلى مجلس النواب أن يعطيها الثقة، وأن يتم الذهاب إلى اجتماع 8 مارس الذي أعلن عنه رئيس البرلمان، وفي رأيي أن يتم إعطاء الثقة للحكومة حتى لو لم يتوفر النصاب، وفي العادة النصاب لن يتوفر خلال تلك الجلسات ولا نريد أن يتم عرقلة هذه الحكومة الجديدة”.