«العلاقي»: مبدأ الشرعية يُذبح أمام أعيننا ولا نملك إلا الدموع

أكد وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي، محمد العلاقي، أن مبدأ الشرعية يُذبح أمام أعيننا ولا نملك إلا الدموع.

وقال العلاقي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يؤسفنا أن نرى مبدأ الشرعية يذبح أمام أعيننا ولا نملك إلا أن نذرف عليه الدموع”.

وكان العلاقي، قد اعتبر في تصريحات سابقة له، أن أخطر ما يواجه ليبيا حاليا هو محاولة ترسيخ «المحاصصة» كمبدأ لتعيين أو اختيار المسؤولين في المناصب المختلفة، مشدداً على خطورة هذه الفكرة على المناصب القضائية بشكل خاص.

وحذر من احتمال أن تسود الفوضى عملية الانتخابات العامة المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وذلك حال إجرائها دون سند دستوري أو قانوني واضح.

وأشار إلى أن “الثورة” أخفقت في تحقيق أهدافها حتى الآن نتيجة فشل الساسة، لا سيما في مجلسي النواب والدولة.