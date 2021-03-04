“أبورويحة” لـ”البلاد”: مع تعقيدات المشهد لن نصل لانتخابات 24 ديسمبر

أشار المهتم بالشأن السياسي إسماعيل أبورويحة، خلال مداخلة له في برنامج “البلاد”، على شاشة “218news”، أمس الأربعاء، إلى سؤال جميع الليبيين، حول ما سيُقدمه مجلس النواب، في أيامه الأخيرة.

وقال: “مجلس النواب أمام استحقاق تاريخي؛ لعلّه يعيد إصلاح ما طال هذا الجسم من انقسامات وعجز عن أداء دوره؛ أغلب أعضاء مجلس النواب يحاولون، اليوم، إيجاد مخرج لأزمة عدم التئام المجلس، وبالتالي هناك عدة رؤى، وأكثر من عضو طرح فكرة التئام مجلس النواب، دون التركيز على مدينة معينة، وهناك من طرح فكرة منح الثقة للحكومة عن طريق التطبيق “زووم”.

ويرى “أبو رويحة” أن عرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة لا يقف عند التئام مجلس النواب فقط، ولكن التقرير المسرّب الذي نشرته وكالة “فرانس برس”، “تقرير لجنة الخبراء”؛ يُوظّف سياسيًا.

ويضيف: “على سبيل المثال، يُلمح رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة، وفي الجانب الآخر، يعتبر تعامل فائز السراج قانونيًا إذ مازال هو من يدير المنطقة الغربية، بينما المجلس الرئاسي الجديد وحكومة عبد الحميد الدبيبة لم ينالوا الثقة بعد”.

ويؤكد إسماعيل أبو رويحة أن “هذا التقرير المسرّب سيُؤثر سلبيًا على انتقال السلطة التنفيذية الجديدة التي تُحاول الخروج من معضلة منح الثقة بسلام، على سبيل المثال؛ “الدبيبة” عندما أعلن عن حكومته لم يسمي الوزراء الذين سيتقلدون الحقائب الوزارية، وفي الوقت نفسه سلّم الأسماء إلى رئيس مجلس النواب. وربما بهذه الطريقة، وضع كل الأمر في يد عقيلة صالح، ونحن نعلم أن هذه الشخصية مُعرقلة بشكل كبير، وهو ربما يرفض هذه الحكومة لأن قائمته الانتخابية خسرت أمامها”.

وبحسب إسماعيل أبو رويحة؛ فإن “الحماس الدولي حول اعتماد مخرجات جنيف بعد خروج قائمة “عقيلة صالح، فتحي باشاغا” قد خفت بشكل كبير”.

وأردف: أعتقد، في ظل بوادر الخلاف التي بدأت تظهر على السطح اليوم، وتعقيد المشهد السياسي؛ أنه من المستحيل أن نصل إلى انتخابات 24 ديسمبر القادم”.

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