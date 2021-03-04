مصر: لم ندّخر جهدًا للمُساهمة في إقرار السلام في ليبيا

قال وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، إن بلاده لم تدخر جهدًا للمُساهمة في إقرار الأمن والسلام بليبيا، والوقوف في وجه الأفكار الظلامية التي تدفع بها بعض الدول الساعية لتحقيق أهدافها.

وفي كلمته أمام الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية؛ قال “شكري”: مصر سعت، وما تزال، للتوصّل لتسوية سياسية؛ بناءً على مخرجات برلين وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التي تضمّ كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولاً لاتفاق الحوار الوطني.

وأكد وزير الخارجية المصري على صعوبة تحقيق الاستقرار في ليبيا، دون إنهاء كافة التدخلات الخارجية مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق ال

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