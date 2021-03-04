متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |
وفاة أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين الزارعة سابقا المهندس عبدالمجيد القعود، والذي عانى سنوات العذاب في السجون بعد 2011.
متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |
تداولت معلومات كثيره في السنوات الآخيره إن جده هو الثائر الايطالي عاكف أمسيك الذي ساهم بجيشه من الليبيين الذي كان قوامه 14000مرتزق من الغرب الليبي في هجومهم علي برقه لاضعاف قدرة المجاهدين في برقه علي التصدي للغزو الايطالي وعندما قتلوا هؤلاء الليبيين المنحازين لايطاليا مجاهد من مساعدي عمر المختار تفاخروا بقتلهم له تفاخر صلاح بادي بحرق مطار طرابلس وتحلقوا حول جثمان المجاهدين مكونين صابيه كشك وهم يشتوا مرددين أشبح يا بدور غزير باندة عاكف وايش ادير كان عليهم ان يقولوا ( أشبح يا مكحل لجفون باندة عاكف كيف تخون ) كان سيكون فخر حقيقي لهم لو ان الذي قتلوه كان غازي ايطالي لارض الوطن ولكن العكس فعلوا فخزيوا في الدنيا وسيخزأون في الآخره وخلف من بعدهم خلف منحوا ايطاليا قاعده في مصراته ومنحوا تركيا قواعد في الغرب الليبي فهل عرفتم اين تكمن الخيانه ومنذ متي هي منتشره في ليبيا
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