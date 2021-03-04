ضبط كمية كبيرة من المخدرات بالحدود الليبية التونسية الجزائرية

تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – نالوت، أمس الأربعاء، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي “مائة كيلو جرام ” بالحدود الليبية التونسية الجزائرية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه وبعد رصد مركبتين نوع تويوتا كرايزر قادمتين من الأراضي التونسية من قبل أعضاء الفرع، تم مطاردتهما وإصابة المركبة الأولى بأعيرة نارية وهي محملة بالمخدرات، بينما لاذو بالفرار بالمركبة الأخرى إلى الأراضي التونسية، هذا وقام أعضاء الفرع بسحب المركبة والرجوع بها إلى مقر الفرع.