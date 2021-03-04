وصول بعثة أممية للشروع في مراقبة وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة

ليبيا – وصلت إلى ليبيا الثلاثاء بعثة مراقبة دولية مؤلفة من 10 عناصر لمراقبة إخراج المرتزقة من العاصمة طرابلس وباقي المناطق والتهدئة في البلاد.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية وتابعته صحيفة المرصد، فإن من بين مهام البعثة الإشراف على وقف إطلاق والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين البلاد، ناقلة عن مصدر ديبلوماسي لم تسمّه قوله: إن هذه هي طليعة المراقبين الدوليين.

وأضاف المصدر أنها مؤلفة من ممثلين عن أعضاء البعثة الأممية وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على أن تزور مدن سرت ومصراتة وبنغازي في مهمة تمتد لخمسة أسابيع، تحضيرًا لنشر مراقبين لاحقًا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، مع تقديم تقرير بالخصوص لمجلس الأمن في الـ19 من مارس الجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية