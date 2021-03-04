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صالح في القاهرة لبحث عقبات منح الثقة لحكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شرع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بزيارة رسمية إلى مصر يبحث خلالها قضية توحيد المؤسسات مع مجموعة من المسؤولين المصريين.

مصادر ليبية أفادت لمرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتابعت إفادتها صحيفة المرصد أن صالح وصل إلى القاهرة يوم الأربعاء، ليبحث فيها العقبات التي تواجه جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة.

وأكدت المصادر أن صالح عقد خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعًا مع وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع ووفد مصريا رفيع المستوى، دون الكشف عن المسائل التي تمت مناقشاتها خلال الاجتماع المذكور.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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