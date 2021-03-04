طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» تليها مصراتة وسبها

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، منها 568 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 63 حالة، ثم سبها بـ 46 حالة جديدة، و38 حالة في قصر بن غشير، و29 حالة في كل من غريان وجنزور، و26 حالة في بني وليد، و21 حالة في الزاوية المركز، و13 حالة في زليتن، و11 حالة في الزاوية الغرب، و10 حالات في كل من ترهونة والشاطئ، و9 حالات في يفرن، و8 حالات في كل من أسبيعة والماية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

واكتشفت 7 حالات في كل من ككلة والأصابعة، و6 حالات في كل من كاباو وجادو وسواني بن آدم وتازربو والعجيلات والخمس والرياينة، و5 حالات في كل من الكفرة ونسمة والقلعة و4 حالات في القره بوللي، و3 حالات في كل من باطن الجبل وقصر الأخيار وطبرق والسائح، وحالتان في كل من الرحيبات والحرابة، وحالة واحدة في كل من المنشية الجميل وصرمان والبوانيس والقطرون وأم الأرانب وبنت بيه وأوباري والغريفة و.الزاوية الجنوب ومسلاتة وظاهر الجبل وزلطن.

وتماثل للشفاء 774 مصابا، منهم 608 حالات في طرابلس، و55 حالة في مصراتة، و13 حالة في تازربو، و6 حالات في قصر بن غشير، وحالتان في غريان، و16 حالة في العجيلات، و39 حالة في سبها، و7 حالات في الزاوية الغرب، و10 حالات في زليتن، و18 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفى 14 آخرون، منهم 5 حالات في طرابلس، وحالتان في العجيلات، وحالة في كل من باطن الجبل وسواني بن آدم وأسبيعة ومصراتة وبني وليد والخمس والزاوية المركز.

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