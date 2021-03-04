تقريران تحليليان يسلطان الضوء على دور الإدارات الأميركية الديمقراطية التخريبي في ليبيا

ليبيا- سلط تقريران تحليلان نشرتهما صحيفة “ليدر شب” الأميركية وموقع روسيا اليوم الناطق بالإنجليزية الضوء على دور الإدارات الديمقراطية التخريبي في ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، تطرق أولهما إلى ما عبر عنه بـ”الرشوة” غير الفعالة التي قدمها القائمون على منح جائزة نوبل للسلام للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الذي نال الجائزة عام 2009 بعد فترة قليلة من توليه مهامه الرئاسية في البيت الأبيض.

وأضاف التقرير أن الغرض من منح جائزة نوبل للسلام لأوباما كان إغراؤه لعدم التورط في حرب جديدة تهدف لتدمير دولة أخرى، وهو الذي لم يحصل لاحقًا، وتبين أن الرئيس الأميركي الأسبق لا يختلف عن سابقيه، ليلاحقه عار تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة محطمة بعد أن كانت واحدة من أفضل الدول في المنطقة.

وأوضح التقرير أن وزير خارجيته هيلاري كلينتون صدمت العالم أجمع في وقت لاحق عندما قالت للعالم المتحضر بعد تدمير ليبيا وقتل العقيد الراحل القذافي بشكل غادر:”لقد جئنا ورأينا ودمرنا”، أو شيء قريب من هذا. مبينًا أن القائمين على إدارة الولايات المتحدة يسعون دائمًا لتأجيج الصراعات الخارجية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن من يديرون الولايات المتحدة “الإمبريالية” مستفيدون من هذه الصراعات ويعملون على استفزاز أطرافها تحت أي غطاء، كما كان الحال في ليبيا؛ بدلًا من السعي لأن يكونوا صناع سلام. مؤكدًا أن السلام لا يخدم هؤلاء؛ لأنه يعني وقف تزويد الدول بالسلاح والذخيرة.

وأكد التقرير الثاني تعرض المرشحة المرفوضة بشدة من الكونغرس الأميركي لرئاسة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض نيرا تاندين لهجمة شرسة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تبادلها بريدًا مسربًا إبان توليها عام 2015 مهام رئيس مركز التقدم الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له.

وأشار التقرير إلى ما اقترحته تاندين في حينها على الولايات المتحدة ومفاده سرقة ثروة ليبيا النفطية لتقليل عجز الإنفاق الأميركي العملاق، فضلًا عن دعمها وتأييدها لعملية قتل العقيد الراحل القذافي وتغيير النظام في ليبيا عام 2011، بالشكل الذي قاد لتدمير البلاد بحجة التدخل الإنساني.

وبين التقرير أن المتهكمين على هذا الترشيح المسحوب علق بعضهم بالقول: “ستجد تاندين طريقة للعودة إلى المنزل، وكانت ستكون مناسبة تماما لبايدن لسرقة النفط الليبي”.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية