«مكافحة الأمراض»: 1002 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 774 شخصا ووفاة 14 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 03 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (344).

واستلم المركز عدد (4238) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1650) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (310) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (175) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (125) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (111) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (137) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (27) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (140) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (61) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (7) عينات، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (113) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (6) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3236) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1002) عينة موجبة لفيروس كورونا (769 جديدة + 233 مخالطة)، نسبة الحالات الموجبة لفيروس كورونا (23.6%)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 445 حالة جديدة

عدد 123 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 63 حالة مخالطة

3.جنزور

عدد 28 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

4.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

5.الرياينة

عدد 6 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 11 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 6 حالة جديدة

8.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

9.صرمان

عدد 1 حالة جديدة

10.قصر بن غشير

عدد 38 حالة جديدة

11.السائح

عدد 3 حالة جديدة

12.الأصابعة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

13.ككلة

عدد 7 حالة جديدة

14.العجيلات

عدد 6 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 16 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

16.تازربو

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

17.سبها

عدد 46 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 10 حالة جديدة

19.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

20.القطرون

عدد 1 حالة جديدة

21.ام الأرانب

عدد 1 حالة جديدة

22.بنت بية

عدد 1 حالة مخالطة

23.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

24.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

25.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

26.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

27.ترهونة

عدد 6 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

28.السواني بن ادم

عدد 6 حالة جديدة

29.الزاوية الغرب

عدد 11 حالة جديدة

30.الماية

عدد 8 حالة جديدة

31.جادو

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

32.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

33.نسمة

عدد 5 حالة جديدة

34.القلعة

عدد 5 حالة جديدة

35.يفرن

عدد 9 حالة جديدة

36.اسبيعة

عدد 8 حالة جديدة

37.باطن الجبل

عدد 3 حالة جديدة

38.قصر الأخيار

عدد 3 حالة جديدة

39.الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

40.كاباو

عدد 6 حالة جديدة

41.الكفرة

عدد 5 حالة جديدة

42.غريان

عدد 26 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

43.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

44.الزاوية المركز

عدد 14 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

45.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

46.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 774 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 608 حالة في طرابلس

2.عدد 55 حالة في مصراته

3.عدد 13 حالة في تازربو

4.عدد 6 حالات في قصر بن غشير

5.عدد 2 حالة في غريان

6.عدد 16 حالة في العجيلات

7.عدد 39 حالة في سبها

8.عدد 7 حالات في الزاوية الغرب

9.عدد 10 حالات في زليتن

10.عدد 18 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 14 ) حالة الوفاة

1.عدد 5 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في باطن الجبل

3.عدد 1 حالة في السواني بن ادم

4.عدد 1 حالة في اسبيعة

5.عدد 1 حالة في مصراته

6.عدد 1 حالة في بني وليد

7.عدد 2 حالة في العجيلات

8.عدد 1 حالة في الخمس

9.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 136587

2.الحالات النشطة : 10577

3.المتعافين : 123777

4.الٍوفيات : 2233