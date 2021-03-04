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وصول أطقم طبية مصرية إلى اجدابيا لمواجهة تفشي وباء كورونا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- وصل على مدار الأيام الماضية لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف في مدينة إجدابيا أطقم طبية مصرية، بعد التعاقد معها من قبل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وبحسب ما جاء في سكاي نيوز عربية وتابعته صحيفة المرصد أتت هذه الخطوة لسد العجز في الكوادر الطبية، وللمساهمة في جهود مواجهة وباء كورونا؛ إذ وصلت حتى الآن دفعتان تضمان 24 كادرًا مصريًا، ما بين استشاريين وأخصائيين وممرضين، فيما ستصل دفعتان ثالثة ورابعة من الأطقم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويغطي الأطباء المصريون غالبية التخصصات من أمراض النساء والولادة والمسالك البولية وأمراض الكلى والباطنة وغيرها، وهو ما تحتاج إليه المستشفى، وسيشاركون طبقًا لتخصصاتهم في الكشف على الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، بحسب إدارة المستشفى وإعلامها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • القوة العسكرية لحماية العاصمة ـ بوابات .:
    4 مارس، 2021 الساعة 12:22 م

    إختفاء عينات الدم الذكورية من أحد المستشفيات الليبيةـ وكشفت الكااميرة عن ممرضات أجنبيات قاموا بتهريب حقيبة من الدم ـ لغرض سرقة وأستخراج الهرمونات لأجل بيعها و حقنها للاعبات الالومبياد الأناث ـ ……………” وهذا محرَم شرعاً ”

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