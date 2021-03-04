إحتجاجًا على عدم رفع مرتباتهم.. النقابة العامة للنفط تعلن خفض الإنتاج في كافة الحقول

ليبيا- أعلنت النقابة العامة للنفط خفض الإنتاج في كافة الحقول احتجاجًا على رفض الجهات التنفيذية زيادة مرتبات العاملين بالقطاع.

وتوعدت النقابة في بيان صدر عنها تابعته صحيفة المرصد بالتصعيد، بعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ مطالبها، مع إحاطة الجهات المسؤولة علمًا بانتهاء المهلة الممنوحة للتنفيذ، لتبدأ مرحلة التصعيد والاعتصام واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وأوضحت النقابة أنها ستستثني من الاعتصام محطات توزيع الوقود والغاز وتوليد الكهرباء وما يتعلق بالنواحي الحياتية بالمواطنين، مشيرة إلى أن الجهات المعنية ملزمة بتقديم توضيحات لعمال النفط حول عدم استجابتها وعدم الرد على مراسلات النقابة طيلة الفترة الماضية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية