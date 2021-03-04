شركة الكهرباء تدرس سبل النهوض بواقع الشبكة الكهربائية في مصراتة

ليبيا – ترأس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بطرابلس وئام العبدلي اجتماعًا حضره مدير عام الشركة عبد الحكيم الفرجاني والحكومة المحلية لمصراتة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد، تناول الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة في السواني بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة العديد من المواضيع التي تخص الشبكة العامة للكهرباء بالبلدية، ومتابعة عدد من المشاريع المختلفة على مستوى شبكة التوزيع والجهد المتوسط لتحسين الخدمة.

من جانب آخر أكد رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة على التعاون المستمر وحلحلة كافة المختنقات التي تواجه سير عمل الشركة بالمنطقة.

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