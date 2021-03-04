«الرواف»: وجود سلطة واحدة بفسادها وصلاحها أفضل من 3 أجسام كلها «فساد في فساد»

أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد العزيز الرواف، أن وجود سلطة واحدة بفسادها أو صلاحها، أفضل من 3 أو 4 أجسام كلها فساد في فساد.

وقال الرواف في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “رئاسة مجلس الدولة والنواب والوفاق، وحكومة الثني، وكثير ممن يدعون أنهم أحزاب، أو منظمات مدنية، وكذلك جماعات التيار المتأسلم، وقيادات المليشيات، اتفقوا رغم خلاف أهدافهم، على أن يكونوا ضد السلطة الجديدة”.

وأضاف “هؤلاء لا يتصورون أنفسهم خارج المشهد، لذلك يريدون عرقلتها بكل الوسائل، لكي يستمرون في المشهد، ولا يهم وضع الوطن أو المواطن”.

وتابع “لا أتوقع أن تكون السلطة الجديدة أفضل حالا منهم، لأنها أولا فترتها قصيرة، ثانيا تركت لها هذه الأجسام كما هائلا من المشاكل، لكن على الأقل تكون هناك سلطة واحدة بفسادها وصلاحها، أفضل من 3 أو 4 أجسام كلها فساد في فساد”.