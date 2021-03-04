مصدر لـ218: الدعم المركزي “طرابلس يُشارك بتأمين جلسة “النواب”

أكد مصدر لـ”218″ أن قوة تابعة للإدارة العامة للعمليات والدعم المركزي طرابلس مكوّنة من مائة آلية ستصل إلى مدينة سرت، يوم الأحد المقبل؛ لتأمين جلسة منح الثقة للحكومة.

ومن المقرّر أن يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المُقبل، في مدينة سرت، جلسة تشاورية بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وسبق أن أكدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أن مكان اجتماع مجلس النواب بمدينة سرت جاهزٌ وآمنٌ لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، طيلة الفترة منذ بداية الجلسة إلى نهايتها.

من جانبها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا أنها تُشجع مجلس النواب بشدة على الاجتماع يوم الثامن من مارس في سرت؛ لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف.

وأشارت البعثة إلى أنها وشركاءها الدوليين يشجعون رئيس الوزراء المُكلّف إلى تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة، لافتةً إلى أن هذه الدعوة تأتي تماشيًا مع الحاجة المُلحة لتشكيل حكومة موحدة تُسهّل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

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