العقوري يبحث مع سفيرة كندا الوضع في ليبيا ويدعوها لزيارتها

أخبار ليبيا24

اتفق رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع سفيرة جمهورية كندا لدى ليبيا، هيلاري شايلد ادامز، على استمرار التواصل والتنسيق بينهما، حيث دعاها العقوري لزيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة.

أتى ذلك خلال مباحثات هاتفية بينهما الأربعاء حول آخر التطورات السياسية في الشأن الليبي .

وذكر ديونا الإعلام بمجلس النواب، أن العقوري أكد لسفيرة كندا على حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع الجانب الكندي في جميع المجالات وتقديره للنموذج الكندي في مجال ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعدد الثقافات.

وأضاف، أن هيلاري استعرضت خلال المحادثة برامج الدعم التي تقدمها كندا لليبيا، خاصة للفئات الضعيفة، بالإضافة إلى الخبرات الفنية لتطوير قدرات القطاع الحكومي في ليبيا.

وأكدت على حرص كندا على دعم استقرار ليبيا في هذه الفترة.

أعرب العقوري، عن تفاؤله بتحسن الوضع في ليبيا ودعمه لحكومة الوحدة القادمة، مما سيفتح باب التعاون مع الجانب الكندي، خاصة في المجال التجاري.

وأكد العقوري للسفيرة الكندية، الحرص على استئناف المشاريع المتوقفة التي كانت تعمل عليها شركات كندية وحلحلة جميع المشاكل المتعلقة بها، كما عبر على حرص مجلس النواب على الاستفادة من الخبرات الكندية في شتى المجالات ومنها تعزيز كفاءة الإدارات الليبية.