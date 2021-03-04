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داخلية “الوفاق” تفصل مديرية أمن نالوت عن مديرية غدامس

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرّرت وزارة الداخلية بحكومة “الوفاق”، فصل مديرية أمن نالوت عن مديرية أمن غدامس، وتعيين العقيد محمد قليون مديرًا لأمن غدامس.

وقالت الوزارة، في منشورٍ عبر صفحتها الرسمية في موقع “فيس بوك”: اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية برئاسة العقيد على محمد أبو ريمة زارت، يوم أمس، بلدية درج لتسليم واستلام مديرية أمن غدامس، وفصلها عن مديرية أمن نالوت.

وكان في استقبال اللجنة، عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي درج، وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا حضره عميد وأعضاء المجلس البلدي، وأعيان ومختاري المحلات، بالإضافة إلى ضباط، وضباط الصف ببلدية درج.

وتطرق المجتمعون، خلال اجتماعهم، لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، كما استعرضوا الصعوبات التي تواجه البلدية؛ من أجل وضع حلول جذرية لها.

وقام الوفد بجولة ميدانية اطلع، من خلالها، على مقرات مراكز الشرطة، والأقسام والوحدات الأمنية بنطاق المديرية لتشمل مناطق سيناون، درج، وغدامس.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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