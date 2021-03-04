أمريكا «تعارض» تحقيق «الجنائية الدولية» في فلسطين.. وتطالب بتسليم سيف الإسلام

في مشهد جديد يؤكد على مضي الإدارة الأمريكية الجديدة كسابقاتها في انتهاج ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في تعاطيها مع القضايا الخارجية، عارضت الولايات المتحدة بشدة تحقيق الجنائية الدولية، في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المُحتلة، فيما دعت الإدارة الأمريكية عبر بعثتها في أكثر من جلسة استماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا إلى ضرورة تسليم سيف الإسلام القذافي إلى الجنايات الدولية تحت دعوى ” التحريض” على ارتكاب جرائم حرب

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قد أعلن أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة «تعارض بشدة» التحقيق الذي فتحته المدعية العامة لـ«المحكمة الجنائية الدولية» في جرائم مزعومة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عبرت في فبراير الماضي عن «مخاوف جدية» بشأن قرار المحكمة الجنائية المتعلق بالاختصاص القضائي، مضيفة أن إسرائيل لا ينبغي أن تكون ملزمة بقرارات المحكمة كونها ليست عضواً فيها.

ومن جانبه ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار المحكمة الدولية، معتبراً أنه يعكس «جوهر معاداة السامية».

ورحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة فاتو بنسودا، بوصفه «ضرورة ملحّة وواجبة» للتحقيق في الوضع في قطاع غزة المحاصَر، وفي الضفة الغربية المحتلة والشطر الشرقي من القدس منذ يونيو 2014.