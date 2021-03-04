الأمم المتحدة تعلن إرسال فريق متقدم مصغر إلى ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه وفقاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره المؤرخ في 29 ديسمبر 2020، وبعد طلب مجلس الأمن في 4 فبراير، قامت الأمم المتحدة بإرسال فريق متقدم مصغر إلى ليبيا في وقت سابق من يوم أمس.

وأوضحت البعثة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن الفريق المتقدم يساعد في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتوفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها. كما سيعمل الفريق أيضاً على تهيئة المعلومات اللازمة للتقرير الذي طلبه مجلس الأمن.

وأضافت، أن الفريق المتقدم سيقوم برفع تقريره الخاص بالنتائج التي توصل إليها إلى المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد، منسق البعثة.