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ضبط هارب من حكم إعدام قبل 10 سنوات في الخمس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بمركز لشرطة الخمس هارب من حكم إعدام قبل 10 سنوات.

وقبض رجال الأمن على المتهم، وبحوزته قنبلة يدوية وخمور، حسب بيان نقلته وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن المتهم، البالغ من العمر 33 عاما، فر من سجن الكويفية في مدينة بنغازي العام 2011، وكان محكوما عليه بالإعدام في قضية قتل مواطن بمنطقة العمامرة.

واتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى نيابة العمامـرة الجزئية مـن حيث الاختصاص.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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