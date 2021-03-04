البعثة الأممية توضح هدف وجود مراقبين دوليين في ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس إن الأمم المتحدة قامت بإرسال فريق متقدم مصغر إلى ليبيا في وقت سابق من يوم أمس، وذلك وفقاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره المؤرخ في 29 ديسمبر 2020، وبعد طلب مجلس الأمن في 4 فبراير.

وأفادت البعثة، في بيان، أن الفريق المتقدم سيساعد في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتوفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها.

وأضافت أن الفريق سيعمل الفريق أيضاً على تهيئة المعلومات اللازمة للتقرير الذي طلبه مجلس الأمن، كما سيقوم برفع تقريره الخاص بالنتائج التي توصل إليها إلى المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد، منسق البعثة.

يأتي ذلك فيما أكد الأربعاء عضو لجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن حكومة الوفاق، العميد مختار نقاصة، لأخبار ليبيا24، أن اللجنة ستعقد 5 اليوم اجتماعا مع طليعة فريق مراقبين دوليين الذي وصل إلى طرابلس.

وقال نقاصة، إن الاجتماع يتضمن استيضاح بعض الأمور والمعلومات، حول إقامتهم وحمايتهم وبعض الأمور الأخرى.