الرعيض: عدد أعضاء مجلس النواب المتوقع حضورهم لجلسة منح الثقة في سرت 100 نائب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته محمد الرعيض أمس الأربعاء إن عدد أعضاء مجلس النواب المتوقع حضورهم للجلسة المقرر عقدها في مدينة سرت في 8 مارس لمنح الثقة للحكومة 100 نائب.

الرعيض أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنه بكل تأكيد النواب سيذهبون إلى سرت لحضور جلسة مجلس النواب الذي دعا إليها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمقررة في الثامن من مارس.

وأضاف أن “الطريق إلى سرت سيفتح، وربما سنذهب برًا إلى المدينة لحضور جلسة النواب لإعطاء الثقة للحكومة”.

وردًا على سؤال حول مناقشة مجلس النواب بطرابلس في جلسته وأعداده لمذكرة موجهة للأمم المتحدة بشأن إمكانية عقد جلسة لعرض تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية عبر تقنية الزوم، قال: “هذا لا يعني أن النواب يعارضون عقد جلسة في سرت، ربما البعض لا يريد الذهاب ويرغب أن يشارك خلال الجلسة عبر تقنية الزوم”.

وأوضح أن جلسة سرت خاصة، وستعقد خاصة، فقط لمنح الثقة أو عدم منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

أما حول التشكيلة الحكومية الجديدة هل ستكون حكومة مصغرة أو موسعة، فقال: إن الحكومة ستكون حكومة موسعة لإرضاء أكبر عدد من المدن وشرائح المجتمع الليبي، وتكتلات هذه الحكومة مؤسسة على إرضاء المكونات والمرأة والشباب والكتل السياسية، ولكل الليبيين الذين يريدون المشاركة في هذه الحكومة.