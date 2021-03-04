الفيتوري: ماذا ينتظر رئيس الوزراء الليبي المكلف؟

خصص السياسي والصحفي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن التحديات والمهام التي تنتظر الإدارة الليبية الجديدة، موضحا ان رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الديبية تنتظره مهمة غاية في الصعوبة وأن الليبيين وضعوا عليه آمال كبيرة.

وقال الفيتوري لم يذكر رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة في مؤتمره الصحفي الأول في 25 فبراير التشكيلة الوزارية المتوقعة. وانتظر الكثيرون في ليبيا وخارجها بفارغ الصبر كشف النقاب عن حكومة الوحدة الوطنية بعد انتخاب السياسي المبتدئ من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف في 5 فبراير.

إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ليس عملية مباشرة خاصة عندما لا يتم انتخاب مثل هذه الحكومة بشكل مباشر عن طريق تصويت شعبي. ويتنافس لاعبون سياسيون مختلفون على مناصب وزارية، بينما تحاول دول إقليمية رئيسية مثل مصر وتركيا أن يكون لها رأي في الحكومة الليبية.

ومع ذلك سيُطلب من الدبيبة قريبًا الكشف عن حكومته الكاملة أمام مجلس النواب لإجراء تصويت على الثقة بحلول 8 مارس وفقًا لما تنص عليه خارطة الطريق. وتملي خارطة الطريق أيضًا أن يتولى منتدى الحوار السياسي الليبي عملية الموافقة على الحكومة إذا فشل مجلس النواب في القيام بذلك لأي سبب من الأسباب.

ولفهم صعوبة تعيين وزراء فرديين قال دبيبة إن فريقه تلقى أكثر من 3000 ترشيح بمعدل 100 مرشح لكل وزارة في وزارة بمتوسط 30 حقيبة.

ويفضل رئيس الوزراء المكلف وكذلك منتدى الحوار السياسي الليبي أن يتم التصويت على حكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب لمنحها المزيد من الشرعية والدعم العام لأنها ليست حكومة أغلبية سياسية صوت لها الشعب. وعقد دبيبة اجتماعين منفصلين مع مجموعتين من النواب في طرابلس، تليها جلسة أخرى في طبرق حيث مقر البرلمان في 21 فبراير. بعد الاجتماعين بدا دبيبة واثق من انه فور تشكيل الحكومة فأنها ستحصل على ثقة البرلمان.

وفي غضون ذلك لا يزال مجلس النواب منقسمًا حول مكان الاجتماع للتصويت على حكومة الوحدة الوطنية. يريد عقيلة صالح الرئيس الحالي لمجلس النواب عقد الاجتماع في مقر مجلس النواب في طبرق، بينما يفضل نواب آخرون مدينة سرت الواقعة في وسط البلاد. وتفضل مجموعة أخرى معظمها من غرب ليبيا الاجتماع في مكان آخر مثل صبراتة بغربي البلاد. وهم يدعون أن سرت تقع تحت سيطرة “المرتزقة الروس” الذين يعتقد أنهم يوفرون الدعم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وما هو مؤكد مع ذلك هو أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في السلطة بحلول نهاية مارس على أبعد تقدير بموافقة البرلمان أو بدونها. وقال عضو بارز في منتدى الحوار السياسي الليبي طلب عدم نشر اسمه “الموافقة البرلمانية هي خيارنا، ولكن من الناحية التقنية فلمنتدى الحوار السياسي الليبي الكلمة العليا.” ذهب إلى التأكيد على أن الأولوية هي “أن تبدأ حكومة الوحدة الوطنية عملها وتنطلق”.

ومع ذلك فإن هذا أمر مشكوك فيه الآن نظرًا للتسريبات الصحفية الأخيرة لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المقرر نشره في 15 مارس والذي يؤكد شراء الأصوات لصالح دبيبة. صرحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في 2 مارس بأنها غير مخولة بمعالجة الأمر. هل يمكن لهذا أن يعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي؟، يرى مصدري أن هذا لن يعرقل المنتدى من إقرار الحكومة حال عدم حصولها على موافقة البرلمان.

ومن جانبها غردت زهراء لانغي العضوة في المنتدى إن نتيجة التحقيق “يجب نشرها”، محذرة من أن أي تستر سيقوض العملية برمتها.

مهما حدث فإن حكومة الوحدة الوطنية تواجه بالفعل مجموعة من المشاكل على الطريق إلى الموعد النهائي للانتخابات الذي حدده المنتدى بيوم 24 ديسمبر. يتصدر جدول الأعمال التحضير للانتخابات وتنظيمها في حوالي 200 يوم على افتراض أن حكومة الوحدة الوطنية ستؤدي اليمين بحلول نهاية مارس. من بين التحديات الكبرى التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية الميليشيات المسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة وملايين الأسلحة المتداولة في البلاد على سبيل المثال لا الحصر.

وتوحيد الدولة المنقسمة مشكلة كبيرة أخرى. ليبيا منذ عام 2015 منقسمة تحت حكومتين متنافستين – واحدة في طرابلس والأخرى في البيضاء في الشرق – والوحدة ضرورية لأي انتخابات وطنية ذات مصداقية.

وفي حين أن نزع السلاح الكامل للميليشيات أمر مستحيل في مثل هذا الإطار الزمني القصير فإن حصرهم في ثكناتهم قد يكون هدفاً قابلاً للتحقيق على الأقل قبل الانتخابات وخلالها. والمرتزقة الأجانب الذين قدر مبعوث الأمم المتحدة السابق بحوالي 20 ألف في عشر قواعد على الأقل لم يغادروا أيضًا. في الواقع حددت اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في جنيف في 23 أكتوبر 2020 يوم 23 يناير 2021 كموعد نهائي لجميع القوات الأجنبية لمغادرة لكن لم يغادر أحد حتى الآن.

وخلال عرض ترشيحه في 3 فبراير أمام أعضاء المنتدى أعلن دبيبة أنه في حال فوزه فسوف يتأكد من “جمع” الأسلحة ولن يُسمح بها خارج سيطرة الحكومة. هذا طموح للغاية في بلد مليء بالأسلحة لا سيما في المناطق الغربية والجنوبية حيث لا تتمتع حكومة طرابلس بسلطة تذكر.

وفي الواقع نجت الحكومة من حصار طرابلس الذي استمر 13 شهرًا من قبل الجيش الوطني الليبي وذلك بفضل العشرات من مقاتلي الميليشيات والتدخل العسكري التركي المكثف. وهذه الميليشيات وخاصة في العاصمة تعتبر الآن نفسها شرعية بعد الدفاع عن العاصمة ومن غير المرجح أن تقبل إما التخلي عن أسلحتها أو حلها.

ولا يزال المرتزقة السوريون الذين جلبتهم تركيا لدعم الحكومة في طرابلس موجودين في البلاد، في حين أن المرتزقة الروس الداعمين للجيش الوطني الليبي لم يغادروا أيضًا.

ومرة أخرى تمامًا كما هو الحال مع الميليشيات قد يكون الخيار العملي الأفضل هو حصر هؤلاء المقاتلين في مواقعهم خارج التجمعات السكانية ومنعهم من المغادرة خلال فترة الانتخابات. أي حديث عن القضاء عليهم هو مجرد تمني.

وأكدت سلطة الانتخابات الليبية أن لديها الموارد اللازمة لإجراء الانتخابات. ومع ذلك فإن إجراء انتخابات ناجحة وشفافة يتطلب أكثر بكثير من الموارد اللوجستية والمالية. في حين أن سلطة الانتخابات لم تنقسم على أسس سياسية فإن الحفاظ على وحدتها وقدرتها على إجراء انتخابات ناجحة وديمقراطية يعتمد على أداء الحكومة في تأمين العملية. وهذا يعني أن الانتخابات الوطنية لا يمكن أن تحدث إلا بعد نجاح حكومة الوحدة الوطنية في توحيد المؤسسات الحكومية وتعزيز الأمن.

ومع توقع تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تأكيد شراء الأصوات أصبحت شرعية حكومة الوحدة الوطنية ملوثة الآن، حتى لو لم يكن أي من أعضائها متورطًا بشكل مباشر. مشكلة خطيرة أخرى لحكومة ما زالت تتبلور.