أوحيدة: الدبيبة انخرط في سياسة الترضيات لاعتبارات المحاصصة وحساب الأقاليم

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة وجود محاولات للتأثير على خيارات رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة من كافة الأطراف الليبية.

أوحيدة وفي تصريح لموقع “العربية .نت” اليوم الخميس أشار إلى أن الدبيبة بدأ يخضع لهذه الضغوطات، وانخرط في سياسة الترضيات لاعتبارات المحاصصة وحساب الأقاليم الجغرافية والمناطق الإدارية الأخرى، وقام في أكثر من مرة بتغيير أسماء وزراء بأسماء أخرى.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات سلبية ومردود سيئ على حكومته في المستقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية