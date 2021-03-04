«الاتحاد الأوروبي»: تركيا اعترضت مجددا على تفتيش «إيريني» لسفنها المتجهة إلى ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أن تركيا اعترضت مجددا على عملية «إيريني» المتعلقة بالتفتيش الأوروبي لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وذلك خلال محاولة تفتيش سفينتين تجاريتين تحملان العلم التركي، ويشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.

وأكد تقرير إعلامي، أن تركيا منعت مجددا مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، حيث علمت وكالة الأنباء الألمانية، أن وزارة الخارجية التركية اعترضت في فبراير الماضي، على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.

وأشارت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (إي إي إيه اس)، إلى أن تقرير وكالة الأنباء الألمانية صحيح، قائلة: “كانت السفينتان ترفعان علم تركيا في البحر المتوسط عندما اعترضت تركيا على تفتيشهما”.

يشار إلى أنه في واقعة سابقة في نوفمبر الماضي، أوقفت تركيا عملية تفتيش لسفينة حاويات كانت قد بدأت بالفعل من قبل مشاة البحرية الألمانية واتهمت لاحقا الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.

وتأسست بعثة المراقبة «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي في مايو 2020، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.