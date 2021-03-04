الخوجة تكشف عن أسباب منع السراج لوزراء حكومته من التواصل مع السلطة التنفيذية الجديدة

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب الموجودة في طرابلس أسماء الخوجة أن خطاب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى وزراء حكومته ومنعهم من التواصل مع السلطة التنفيذية الجديدة يحمل في طياته أمرين: الأول أن الحكومة الجديدة تشوبها الرشاوي كما يُعتقد، ويخاف أن يذهب وزراؤه إلى العمل بتعليمات حكومة لم تنل الثقة بعد، وبالتالي يصبح مسؤولًا عن تصرفات هؤلاء، يعني نوعًا من التحفظ وأخذ الحيطة والحذر.

الخوجة وفي تصريحات لها لموقع “عربي 21” القطري اليوم الخميس أضافت: “الأمر الثاني هو أن السراج على ثقة بأن هذه الحكومة لن تنال الثقة، وسيؤول الأمر لحكومة الوفاق مرة أخرى، خاصة أن زيارة نائبه معيتيق لرئيس البرلمان عقيلة صالح تحمل نوايا سيئة بهذا الصدد”.

وبخصوص بقاء السراج وحكومته، قالت: “رئيس حكومة الوفاق ملزم بالتسليم حال حصلت الحكومة على ثقة البرلمان، أما إذا تعثر الأمر برلمانيًا، فيمكنها الحصول على الثقة من ملتقى الحوار السياسي، أو حتى بتكليف واعتراف من المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمباشرة عمل السلطة الجديدة، أي أنه غير باقٍ”، بحسب توقعاتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية