الدغاري: منح الثقة لحكومة الدبيبة سينهي الانقسام في كل مؤسسات السلطة التنفيذية

ليبيا – عبر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري عن تفاؤله بجلسة سرت، متوقعًا حضور عدد كبير من النواب في جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

الدغاري وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس أوضح أن جلسة النواب التي تم التنسيق والتوافق على عقدها من قبل رئاسة النواب ستنهي حالة الانقسام بالبرلمان.

كما أشار إلى أن منح الثقة لحكومة الدبيبة سينهي الانقسام في كل مؤسسات السلطة التنفيذية والعسكرية في ليبيا، لتنطلق في رحلة جديدة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي ستتوّج بانتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر 2021.

وطالب عضو البرلمان زملاءه في مجلس النواب بضرورة نبذ الخلافات وتقديم التنازلات مهما كانت مؤلمة أو مكلفة، لما في ذلك من مصلحة عليا للوطن ووحدة ترابه، وللمواطن الذي ضاق ذرعًا بالأحوال المعيشية.

الدغاري ناشد النواب بضرورة قبول التداول السلمي للسلطة وعدم وضع العراقيل أمام قيام دولة المؤسسات وإزاحة دولة الأشخاص.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية