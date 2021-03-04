أسعار العملات أمام الدينار في السوق الرسمية (الخميس 4 مارس 2021)

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الخميس.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.47 دينار، ومتوسط سعر صرف اليورو عند 5.40 دينار، والجنيه الاسترليني عند 6.23 دينار، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وبالمثل بقى الفرانك السويسري عند مستوى 4.88 دينار، والليرة التركية عند 0.60 دينار.

وكذلك لم يطرأ تغيير على العملات العربية، فقد سجل الدينار التونسي 1.64 1.63 دينار، والريال السعودي 1.19 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار على الترتيب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا