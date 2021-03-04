سيالة وشكري يناقشان الترتيبات الجارية لاستئناف عمل السفارة المصرية في العاصمة طرابلس

ليبيا – التقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري؛ وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية 155 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

الجانبان استعرضا بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والجهود المبذولة لإنجاح مسارات عملية السلام والصعوبات التي تعترض تنفيذها.

وقدم سيالة شكره لوزير الخارجية المصري على جهوده في الدفع بالعلاقات بين البلدين وما تم التوصل إليه من نتائج مثمرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بفتح المجال الجوي أمام شركات الطيران الليبية، واستئناف حركة الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين.

وأكد أن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الطيب والملموس في رفع معاناة المواطنين؛ من خلال تسهيل حركة العبور والتنقل والتجارة بين البلدين الشقيقين.

كما تم مناقشة الترتيبات الجارية لاستئناف عمل السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي والدفع قدما بالعلاقات بين البلدين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية