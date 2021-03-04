هيئة الرقابة: مجموعة مسلحة هاجمت مقرنا بطرابلس صباح اليوم

مجموعة مسلحة تحاصر مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس وتقتحم المبنى بقوة السلاح
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مجموعة مسلحة تحاصر مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس وتقتحم المبنى بقوة السلاح
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
عماييل االباش أغا ـ لأنه ما تعاقبش وما لقاش من يوقفه فالجريمة الأولى ـ قتل مواطن في موكب مسلح
هذه الاعمال لا تبني دولة ولا تعطي مؤشرات ايجابية…يجب القبض علي هؤلاء المجرمين الانذال البلطجية وايداعهم السجن والتعامل معهم بالشدة….يجب استدعاء العصا….العصا لتكسر ظهورهم وتحطم وجووهم كما حطموا ليبيا وامكانياتها….هذه المجموعات يجب القضاء عليهم وبسرعة وبسرعة جدا…علي الوطنيين في طرابلس من اجهزة عسكرية وامنية التوجه فورا للمقر والقضاء عليهم والقبض عليهم فورا…لا مهادنة بعد اليوم….
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