ليبيا الان

هيئة الرقابة: مجموعة مسلحة هاجمت مقرنا بطرابلس صباح اليوم

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مجموعة مسلحة تحاصر مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس وتقتحم المبنى بقوة السلاح

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • عماييل االباش أغا ـ لأنه ما تعاقبش وما لقاش من يوقفه فالجريمة الأولى ـ قتل مواطن في موكب مسلح

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  • هذه الاعمال لا تبني دولة ولا تعطي مؤشرات ايجابية…يجب القبض علي هؤلاء المجرمين الانذال البلطجية وايداعهم السجن والتعامل معهم بالشدة….يجب استدعاء العصا….العصا لتكسر ظهورهم وتحطم وجووهم كما حطموا ليبيا وامكانياتها….هذه المجموعات يجب القضاء عليهم وبسرعة وبسرعة جدا…علي الوطنيين في طرابلس من اجهزة عسكرية وامنية التوجه فورا للمقر والقضاء عليهم والقبض عليهم فورا…لا مهادنة بعد اليوم….

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