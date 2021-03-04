صدور عددٍ جديدٍ من مجلة “رؤى” الثقافية

صدر صباح اليوم الخميس، العدد “42” من مجلة “رؤى”، الفصلية، برعاية وكالة الأنباء الليبية، تُزيّن غلافها الخارجي لوحة للفنانة المكسيكية، فريدا كهلو، التي تعتبر واحدةً من أشهر الرسامين في الاتجاه السريالي بالقارة الأمريكية.

وقد شارك بالعدد الجديد، نخبة متميزة من كبار الأدباء والمبدعين بالعالم العربي، من كلٍّ من “ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، مصر، سوريا، فلسطين، والعراق”.

ويفتتح العدد بمقال نقدي بعنوان “أموات جيمس جويس الأحياء” للكاتب الليبي، الدكتور عبدالمنعم المحجوب، يتبعه حوار مع الروائي المصري صُنع الله إبراهيم للقاص الليبي فتحي نصيب، ثم دراسة فلسفية حول “نقد الثقافة الغربية من طرف الفيلسوف جان بودريان” للمفكر التونسي زهير الخويلدي، دراسة بعنوان: “في نقد الما بعد إنسانية للكاتبة كارمن مادوران أيرا”، ترجمة أحمد منصور.

ويتضمن العدد مقالاً عن “الليبيرالية الجديدة واليمين الجديد والسياسة الجنسية” لليسلي هوغرت، ترجمة الكاتب العراقي حسام جاسم، ويختم العدد بملف الدراسات الفكرية من خلال مقال بعنوان “كوبيرنيكوس نفسه لم يكن كوبيرنيكيا”، للكاتب محمد كزو.

وفي باب السينما، نقرأ “روايات ما وراء الطبيعة/ أسطورة أحمد خالد توفيق للناقد المصري د.هاني حجاج ” وأطياف ألف ليلة وليلة في فيلم طيف نزار للباحث المغربي محمد الغرافي، ويُختم الباب بمقال لطيفة خمان بعنوان “قراءة درامانورجية في مسرحية (عرس الحوايا) التونسية”.

وفي باب الصحافة؛ نقرأ بالعدد متابعة للصحافية الليبية حنان علي كابو، حول معرض بنغازي الصناعي للكتاب “الثقافة ورهان العودة”.

وفي باب النقد الأدبي؛ يطالعنا مقال الباحث الليبي عمر عبدالدائم، بمقال نقدي عن ديوان “مشارف الآن”ـ للشاعر الليبي عبدالباسط محمد أبوبكر، و”أقنعة السرد وتمفصلات المعني”ـ للناقد المغربي سعيد بوعيطة، و”تجليات الغربة في رواية الحنين إلى المستقبل”، للباحثة الفلسطينية د. ميادة أنور الصعيدي، ثم “الذات الشاعرة بين الانشطار والتشظي قراءة في نونية ابن زيدون”، للدكتور سعيد بكور، وبعد ذلك “أحلام حنان الضائعة وشعرية القصيدة”، للناقدة الليبية د. أمينة خليفة هدريز، إضافة إلى “تأنيث النوازل والسرد الأنثوي قراءة في رواية نازلة الأكابر”، للباحثة د. فاطمة واياو، ومقال بعنوان “الرواية والميتافيزيقيا (أنثى السراب) مثالاً”، للباحثة العراقية د. نادية هناوي، ويختم باب النقد الأدبي بمقال عن شعرية الخطاب القصصي المعاصر، للناقد عثمان بالفقيه.

وفي باب الإبداع؛ نقرأ نصوصًا مترجمة للقاصة الأمريكية المعاصرة ليديا ديفيس، ترجمة الأديبة المصرية عبير الفقي، وقصة الاستشفاء بالكلاب للقاصّة الليبية عزة رجب سمهود، إضافة إلى أنشودة وطنية للقاصّ العراقي فاضل عباس.

وفي باب الشعر؛ نقرأ للشاعرة الليبية مبروكة الأحول “انهمار الدروب”، و”خيط” لديمة محمود، و”هل سيرجع؟” لد.وليد الزبيدي، “نظراتك” للشاعرة السورية ثناء مزيد نصر، “نصوص متوحشة” للشاعرة الليبية سهام الدغاري، ويختم باب الشعر الأديب المغربي فريد امعضشو بقصيدة “إليك”.

وفي خاتمة العدد؛ نقرأ مقالات حول “تحولات بناء القصيدة العربية المعاصرة” للناقد الجزائري بغاديد عبدالقادر، و”احتجاجات حركة حياة السود مهمة” لعبدالرحمان إكيدر، و”قراءة في كتاب سوسيولوجيا التغذية” للباحث فيصل أبو الطفيل.

جديرٌ بالذكر أن مجلة “رؤى” الثقافية، هي مجلة فصلية محكمة، تصدر برعاية وكالة الانباء الليبية، يترأس تحريرها نور الدين الماقني، ويدير هيئة التحرير الكاتب حسن المغربي، ومن إخراج الصحفية فاطمة بن دردف.

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