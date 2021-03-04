العقوري يبحث عودة الشركات الكندية إلى ليبيا

تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من سفيرة جمهورية كندا لدى ليبيا هيلاري شايلد ادامز، لبحث آخر التطورات السياسية في الشأن الليبي.

وأكد العقوري، حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع الجانب الكندي في جميع المجالات وتقديره للنموذج الكندي في مجال ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعدد الثقافات.

بدورها استعرضت السفيرة الكندية، برامج الدعم التي تقدمها كندا للشعب الليبي وخاصة للفئات الضعيفة، بالإضافة إلى الخبرات الفنية التي تقدمها كندا لتطوير قدرات القطاع الحكومي في ليبيا، وأكدت على حرص كندا على دعم استقرار ليبيا في هذه الفترة.

وأعرب العقوري، عن تفاؤله بتحسن الوضع في ليبيا ودعمه لحكومة الوحدة القادمة مما سيفتح باب التعاون مع الجانب الكندي وخاصة في المجال التجاري وأنه يحرص على استئناف المشاريع المتوقفة التي كانت تعمل عليها شركات كندية وحلحلة جميع المشاكل المتعلقة بها، كما عبر على حرص مجلس النواب على الاستفادة من الخبرات الكندية في شتى المجالات ومنها تعزيز كفاءة الإدارات الليبية.

وأتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق، كما دعا رئيس لجنة الخارجية السفيرة الكندية لزيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة.