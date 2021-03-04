«الرعيض»: أعضاء النواب سيذهبون إلى مدينة سرت من المنطقة الغربية برّا

أكد عضو مجلس النواب المنشق وعضو ملتقى الحوار السياسي، محمد الرعيض، أنه سيتم فتح الطريق الساحلي السبت القادم أمام المواطنين.

وقال «الرعيض» في تصريحات صحفية، إن أعضاء مجلس النواب سيذهبون إلى مدينة سرت من المنطقة الغربية برّا، لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.

تجدر الإشارة أن مصدر مقرب من حكومة الدبيبة، قد صرح لــ «الساعة 24» أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة كان قد انتهى من اختيار تشكيلته الحكومية صباح اليوم الخميس، وتم إرسالها مع مندوبين من الحكومة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.