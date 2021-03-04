«بوشناف» يأمر «الدعم المركزي» و«البحث الجنائي» بتكليف قوة مشتركة لتأمين جلسة منح الثقة بسرت

أمر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، بتشكيل قوة مشتركة من الدعم المركزي والبحث الجنائي لتأمين وحماية جلسة مجلس النواب في سرت.

وقال خطاب صادر عن بوشناف، وموجهة إلى مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي: “بالإشارة إلىإلى كتاب اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بشأن تأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من بداية الجلسات إلى حين انتهائها والمزمع عقدها بمدينة سرت”.

وأضاف “تكلف قوة مشتركة من قبلكم لتولي مهام التأمين والحماية طيلة المدة اللازمة لانعقاد مجلس النواب بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، قد أكدت الأحد الماضي، أن مكان الاجتماع في سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء ذلك خطاب من اللجنة العسكرية لمجلس النواب، طالعته “الساعة 24″، ردا على طلب وجهه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب للجنة “5+5″، لتحديد إمكانية عقد الجلسة في سرت.

ودعا صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب الجمعة الماضية، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.