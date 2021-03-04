السيد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتأجيل عمل مندوبي الحكومة الليبية الخاصة بتوحيد مؤسسات الدولة

بنغازي 04 مارس 2021 (وال)-أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني، قرارًا بتأجيل عمل مندوبي الحكومة الليبية الخاصة بتوحيد مؤسسات الدولة في الوقت الحالي، إلى حين لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

هذا وجاء -في كتاب – موجه إلى سادة نواب رئيس مجلس الـــوزراء والوزراء، والوكلاء المكلفون بتسيير أعمال الوزارات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامـــــــــــــــــة، ومديري الإدارات بديوان مجلس الــــــــــــــــــــــــــــوزراء، بالإشارة إلى كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات رقم (ر م أن 21.21) المؤرخ في (19/01/2021 م)، والمتعلق بإحالة أسماء مندوبي الحكومة الليبية الخاصة بتوحيد مؤسسات الدولة، وإلى تقرير المقدم من لجنة توحيد المؤسسات العامة والمحال من قبل السيد رئيس مجلس التخطيط الوطني رقم ( م ث و / 1145 ) و المؤرخ في( 31 / 12 / 2020 م ). (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال