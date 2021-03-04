الرقابة الإدارية تستغيث بالنيابة العامة بعد اقتحام مسلحين لمقرها

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي خطابا إلى القائم بأعمال النائب العام أكد فيه قيام “مجموعة مسلحة اليوم الخميس بقيادة المدعو أنور فرج اسويسي مدعوم بقوة من كتيبة 301 وكتيبة الرحمة تاجوراء باقتحام مبنى هيئة الرقابة الإدارية”.

وبين الشنطي أن اقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية كان بحجة “تمكين المدعو عبد الله قادربوه من استلام مهام عمل رئيس الهيئة استنادا على قرار النائب الأول لمجلس النواب طرابلس الذي يعد مخالفا لما جاء في المادة 15 من الاتفاق السياسي بشأن شغل المناصب السيادية وإلى ما جاء في كتاب النائب الأول لمجلس النواب رقم (ف.م.ن.ط.2/1) المؤرخ 12 يناير 2021 والذي يفيد باستمرارية الشنطي بالعمل كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية إضافة إلى أن هناك عدد من الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بالخصوص”.

وأعرب الشنطي في خطابه الموجه للقائم بأعمال النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر الهيئة وترويع العاملين فيها.