ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 March, 2021

وجّه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي ،اليوم الخميس ،شكوى إلى مكتب النائب العام وذلك بضرورة اتخاذ الإجراءات بشأن اعتداء كتيبة 301 وكتيبة الرحبة تاجوراء، على مقر الهيئة اليوم، بحجة تمكين عبد الله قادربوه من تسلّم مهام عمل رئيس الهيئة، استنادا إلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب بـطرابلس

وطالب الشنطي خلال مراسلته اتخاذ النائب العام الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداء على الهيئة وترويع العاملين بها .

