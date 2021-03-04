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كاجمان يبحث مع شركة الكهرباء هذه الموضوعات

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء عبد السلام كاجمان مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس هيئة المراقبة بالشركة لبحث تداعيات القرارات الأخيرة الخاصة بالقطاع .

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن المشاركون في الاجتماع أكدوا على ضرورة توحيد الجهود لتذليل الصعاب أمام الشركة كجسم واحد للخروج من الأزمة واستمرار  خطة الاصلاح من تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بالإضافة إلى استكمال الصيانات والعمرات الجسيمة لمواجهة الذروة الصيفية القادمة وإنهاء الأزمة التي يمر بها القطاع.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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