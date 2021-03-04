دغيم لـ«الساعة 24»: على السراج والثني أن يكتفيا بشرذمة ليبيا لست سنوات

استنكر عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، اليوم الخميس، قراري عبد الله الثني وفائز السراج بعدم التعامل مع الحكومة الموحدة المنتخبة الجديدة.

وقال دغيم في تصريح خاص لـ«الساعة 24»: “لو تم الاتفاق بينهما على تقسيم ليبيا ومن ورائهما من دول فليكونوا شجعان ويعلنوها، وعليهم أن يكتفوا بشرذمة ليبيا لست سنوات”.

وأضاف عضو ملتقى الحوار السياسي: “قام أكثر من 120 نائبا بتوجيه طلب لنائبي رئيس مجلس النواب بالدعوة لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بمدينة غدامس في حالة تعذر إقامة جلسة بنصاب كامل في مدينة سرت المقر القانون الجديد بموجب قرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة”.

وأوضح دغيم أن جلسة غدامس ستعقد برئاسة النائبين أيضا في حالة وجود مانع قانوني يمنع المستشار عقيلة صالح من رئاسة جلسة منح الثقة التزاما بقاعدة تعارض المصالح كونها قاعدة قانونية حاكمة.