السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني يصدر حزمة من القرارات

بنغازي 04 مارس 2021 (وال)-أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، حزمة من القرارات الهامة للعام 2021 م.

هذا ومن بين القرارات رقم (75) لسنة 2020 في مادته الأولى يعاد تسمية مستشفى السابع من أكتوبر – بنغازي، بمستشفى الشهيد الفريق ونيس بوخمادة – بنغازي.

ونص القرار رقم (79) لسنة 2021، في مادته الأولى ترفيع المعهد العالي للمهن الطبية – أجدابيا إلى كلية بتسمية كلية التقنية الطبية أجدابيا.

ونص القرار رقم (81) لسنة 2021 يقضي بتعيين مجلس الإدارة والمدير العام بمركز البحوث الزراعية أن يعين أبوبكر المبروك المنصوري رئيسًا لمجلس إدارة مركز البحوث الزراعية، وعضوية كل من عميد كلية الزراعة بجامعة عمر المختار، وناصر البخاري ممثل عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وممثل عن مجلس التخطيط الوطني، ومدير عام مركز البحوث الصناعية، والسنوسي أبو زيد وناصر السنوسي وخالد الأخضر العيساوي.

كما نص القرار رقم (84) في مادته الأولى إجراء تعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (421) لسنة 2017 م، بحيث يكون نصها كما يلي الموافقة على اعتماد آلية تنظيم العلاج داخل الدولة الليبية طبقًا لمما عرضه وزير الصحة باجتماع مجلس الوزراء المشار إليه. (وال-بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال