ليبيا الان

معالي وزير الداخلية الليبية يأمر بتشكيل قوة مشتركة لتأمين جلسات مجلس النواب في مدينة سرت

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 04 مارس 2021 (وال)-أصدر معالي وزير الداخلية الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الخميس، قرارًا بتكليف قوة مشتركة لتأمين جلسات مجلس النواب في مدينة سرت.

هذا وتضمن القرار – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – تكليف مديري الإدارة العامة للدعم المركزي والبحث الجنائي، بتشكيل قوة مشتركة لتولي مهام التأمين والحماية طيلة المدة اللازمة لانعقاد مجلس النواب بمدينة سرت، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك