معالي وزير الداخلية الليبية يأمر بتشكيل قوة مشتركة لتأمين جلسات مجلس النواب في مدينة سرت

بنغازي 04 مارس 2021 (وال)-أصدر معالي وزير الداخلية الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الخميس، قرارًا بتكليف قوة مشتركة لتأمين جلسات مجلس النواب في مدينة سرت.

هذا وتضمن القرار – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – تكليف مديري الإدارة العامة للدعم المركزي والبحث الجنائي، بتشكيل قوة مشتركة لتولي مهام التأمين والحماية طيلة المدة اللازمة لانعقاد مجلس النواب بمدينة سرت، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال