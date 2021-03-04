دي مايو يبحث مع بوريل يبحثان الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط

روما 04 مارس 2021 (وال)-بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع الممثل الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الخميس، التعاون بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي في القضايا المرتبطة بليبيا وشرق المتوسط.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية؛ فقد شدد دي مايو -خلال اتصال هاتفي –على أهمية مساهمة البلدين في استقرار ليبيا، ودعم السلطات التنفيذية الجديدة للوصول إلى مرحلة الانتخابات في نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب مناقشة أهمية الاستئناف السريع لإنتاج النفط. (وال- روما) ر ت

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