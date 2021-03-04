دبيبة يسلم الأسماء المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، سلم صباح اليوم الخميس، «تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية في هيئة رئاسة مجلس النواب».

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان بخصوص الإعلان عن تسليم تشكيلة الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت.

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