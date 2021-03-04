العقوري والسفيرة الكندية يبحثان أوجه التعاون المشترك خلال اتصال هاتفي

كانت مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة محل مباحثات هاتفية لرئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع سفيرة كندا لدى ليبيا، هيلاري شايلد آدامز، التي أبدت دعمها لحكومة الوحدة القادمة.

كما بحث الجانبان آخر التطورات السياسية في الشأن الليبي، حيث شدد العقوري على حرص ليبيا على استئناف المشاريع المتوقفة للشركات الكندية، وحلحلة كل المشاكل المتعلقة بها.

من جهتها أبدت السفيرة الكندية، استعداد بلادها لفتح باب التعاون مع الجانب الليبي، وخاصة في المجال التجاري، كما استعرضت هيلاري، برامج الدعم التي تقدمها كندا للشعب الليبي، بالإضافة إلى الخبرات الفنية التي تقدمها بلادها لتطوير قدرات القطاع الحكومي في ليبيا.

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