الحويج: القضية الفلسطينية أحد المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية الليبية

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج خلال لقائه القنصل العام لفلسطين في بنغازي أحمد جرار أن القضية الفلسطينية لاتزال أحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية الليبية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أن الحويج أكد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بمدينة بنغازي أن الشعب الليبي والشعب الفلسطيني هما شعبين في بلد واحد.

واستمع الحويج إلى أهم الصعوبات التي تواجه الجالية الفلسطينية في ليبيا مؤكداً أن ليبيا كانت من بين أوائل الدول التي منحت مزايا للفلسطينيين المقيمين في ليبيا أسوة بالليبيين وتتمثل هذه المزايا في حق التمتع بالإقامة والتقدم للعمل وحق التعليم والعلاج وغيرها.