الترجمان: الانتهاء من 80% من أعمال الكشف عن الألغام بالطريق الساحلي

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة، عن حكومة الوفاق، محمد الترجمان، إن تحديد موعد دقيق للانتهاء من عمليات الكشف عن الألغام صعب ويتوقف على مدى تلوث المنطقة المتبقية.

ورجح الترجمان في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، الانتهاء من أعمال الكشف عن الألغام في منتصف مارس الجاري، موضحا أنه تم الانتهاء من قرابة 80% من أعمال الكشف عن الألغام ومخلفات الحرب في المناطق المستهدفة بالطريق الساحلي.

وأضاف عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أنهم تجاوزوا المناطق الخطيرة، باستثناء السواتر الترابية التي سيكشف عليها لاحقا بعد الانتهاء من 20% من المساحات المتبقية، موضحا أن حجم التلوث حال دون إتمام المهمة في الموعد.

وأشار إلى أن مخلفات الحرب التي تم تجميعها تزيد قليلا عن الكمية السابقة والتي تقدر بـ2 طن، على أن يتم تحديد موعد لإتلافها حال الانتهاء من عمليات الكشف عن الألغام.